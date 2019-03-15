Приставы стрясли с уральской фирмы 11 миллионов долга
10:10, 15 Март 2019
Компания не погасила займ вовремя, поэтому УФССП пришлось поторопить ее.
Строительная компания задолжала кредитору 145 195 евро. Арбитражный суд вынес решение о том, чтобы фирма вернула деньги, но руководство предприятия не торопилось рассчитаться. Тогда в дело вмешались приставы и заставили строителей погасить долг.
Владелец предприятия, зарегистрированного в Сысерти, не участвовал в работе фирмы, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской УФССП. Тогда приставы нашли директора строительной компании и выяснили, что он получает доходы с контрактов. Сотрудники ведомства напомнили руководителю фирмы об этом, и он перечислил на депозитный счет 11,8 миллиона рублей. Кроме того, должнику пришлось заплатить исполнительский сбор и госпошлину на сумму 750 тысяч рублей.
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