Приставы стрясли с уральской фирмы 11 миллионов долга

Строительная компания задолжала кредитору 145 195 евро. Арбитражный суд вынес решение о том, чтобы фирма вернула деньги, но руководство предприятия не торопилось рассчитаться. Тогда в дело вмешались приставы и заставили строителей погасить долг.

Владелец предприятия, зарегистрированного в Сысерти, не участвовал в работе фирмы, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской УФССП. Тогда приставы нашли директора строительной компании и выяснили, что он получает доходы с контрактов. Сотрудники ведомства напомнили руководителю фирмы об этом, и он перечислил на депозитный счет 11,8 миллиона рублей. Кроме того, должнику пришлось заплатить исполнительский сбор и госпошлину на сумму 750 тысяч рублей.