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Свердловчан попросили быть осторожнее на дорогах в метель

11:21, 15 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Ветер в регионе поднимется до 20-25 метров в секунду. Пойдет сильный снег.

Свердловских водителей вновь предупредили о снегопаде 15 марта. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», ветер в Свердловской и Челябинской областях поднимется до 20-25 метров в секунду. На крайнем юге и востоке Среднего Урала прогнозируют метель.

Автомобилистов просят не рисковать жизнью и не ездить на дальние расстояния. Если вы все-таки отправились в путь, не забывайте соблюдать дистанцию и не превышайте скорость. О нештатных ситуациях на трассах УрФО сообщайте диспетчерам «Уралуправтодора» по бесплатному номеру: 8-800-200-63-06.

В Екатеринбурге ситуация не лучше. Город засыпало снегом, и мэр города Александр Высокинский заставил коммунальщиков предотвратить транспортный коллапс. Но на улицах все равно видны огромные сугробы, дороги и тротуары расчистили плохо. В половине десятого утра пробки в столице Урала достигли девяти баллов.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, водители, ветер, метель, Уралуправтодор, снегопад, Свердловская область , Екатеринбург
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