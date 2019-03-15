RCC разорвала контракт с бойцом Александром Емельяненко из-за дебоша

Russian Cagefighting Championship (RCC) разорвала контракт с бойцом Александром Емельяненко. Такое решение руководство лиги приняло после того, как бойца задержали за пьяную езду в Кисловодске. Емельяненко сначала припарковал свой золотой Mercedes на пешеходном переходе, а потом попытался скрыться от полиции. Суд приговорил бойца к десяти суткам ареста, назначил штраф в 30 тысяч рублей и оставил без прав на полтора года.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе RCC, теперь Александр Емельяненко — свободный агент. Боец должен был выступать на турнире, который пройдет 4 мая в Челябинске, но поединок отменили. Возглавит соревнования Александр Шлеменко. Но, по словам исполнительного директора RCC Николая Клименко, Емельяненко «сразу же получил предложение на бой», так что без работы спортсмен не останется.