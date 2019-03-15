Пенсионерка из Екатеринбурга получит 107 тысяч за падение у аптеки

Пенсионерка из Екатеринбурга отсудила у аптеки на Белореченской 107 тысяч рублей за перелом левой руки, который женщина получила из-за падения на скользком коврике. Бабушке наложили гипс на 1,5 месяца, но из-за возраста кости не срослись, и женщине потребовалась операция, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Кроме того, пенсионерке долго пришлось пользоваться помощью посторонних людей.

Аптеке предъявили иск о возмещении морального вреда. Верх-Исетский районный суд заставил владельца аптеки компенсировать моральный вред на сумму 80 тысяч рублей, расходы на юриста и почту — 27 тысяч рублей.

Напомним, екатеринбуржцам запомнился случай с другой пенсионеркой Надеждой Безродновой. Льдина рухнула на женщину со здания мэрии. Пострадавшая получила травму лица и груди. Сначала администрация не извинилась перед бабушкой — в мэрии пять дней изучали видео с камер. Потом чиновники поверили Надежде Безродновой и решили искупить свою вину путевкой в санаторий «Бодрость» на Эльмаше.