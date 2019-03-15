Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Пенсионерка из Екатеринбурга получит 107 тысяч за падение у аптеки

12:02, 15 Март 2019
ruble-930551_960_720.jpg
Фото: pixabay
Женщина поскользнулась на коврике и сломала руку.

Пенсионерка из Екатеринбурга отсудила у аптеки на Белореченской 107 тысяч рублей за перелом левой руки, который женщина получила из-за падения на скользком коврике. Бабушке наложили гипс на 1,5 месяца, но из-за возраста кости не срослись, и женщине потребовалась операция, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Кроме того, пенсионерке долго пришлось пользоваться помощью посторонних людей.

Аптеке предъявили иск о возмещении морального вреда. Верх-Исетский районный суд заставил владельца аптеки компенсировать моральный вред на сумму 80 тысяч рублей, расходы на юриста и почту — 27 тысяч рублей.

Напомним, екатеринбуржцам запомнился случай с другой пенсионеркой Надеждой Безродновой. Льдина рухнула на женщину со здания мэрии. Пострадавшая получила травму лица и груди. Сначала администрация не извинилась перед бабушкой — в мэрии пять дней изучали видео с камер. Потом чиновники поверили Надежде Безродновой и решили искупить свою вину путевкой в санаторий «Бодрость» на Эльмаше.

Голубятня на уральской поляне
ЕТВ разбирает мифы о самых странных пернатых.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Пенсионерка из Екатеринбурга получит 107 тысяч за падение у аптеки»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, пенсионерка, деньги, компенсация, прокуратура Свердловской области, Свердловская область , перелом, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Полезняк на ЕТВ: гадаем на курсах валют
Полезняк
Полезняк на ЕТВ: гадаем на курсах валют
Разбираемся, стоит ли покупать доллары и евро, когда падает рубль, и чем грозят дешевеющие национальные деньги.
Главные новости Екатеринбурга 15.03.2019
15 марта в 19:00
С Ян Габинский, Александр Высокинский, Илья Сотонин
Гости Екатеринбурга
Алексей Агранович. Во мне живет свой Кирилл Серебренников!
Алексей Агранович. Во мне живет свой Кирилл Серебренников!
От Светланы Зенковой
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.