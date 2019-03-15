«Мы обречены»: жители Екатеринбурга оценили последствия снегопада

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Общественник Алексей Беззуб традиционно составил список критических замечаний по уборке снега. Последний пункт удручает: « мы обречены». По словам Алексея Беззуба , специалисты мэрии работают в полную силу и ждут весну. « За сутки снегопада вышла только одна смена , и еще на половину укомплектованная техникой». Главе города общественник посоветовал все же сменить милость на гнев и , если не уволить заместителей глав районов по благоустройству , то хотя бы лишить премии.

Сгоревшая масленица не смогла помочь Екатеринбургу предотвратить новый снегопад. За сутки в городе выпала месячная норма осадков. Мэр Александр Высокинский велел мобилизовать всю уборочную техникуно это не спасло Екатеринбург от десятибалльных пробок. ЕТВ решил узнатькак жители города относятся к внезапному возвращению зимы.