«Мы обречены»: жители Екатеринбурга оценили последствия снегопада
16:13, 15 Март 2019
Горожане не скупятся на критику и мемы.
Сгоревшая масленица не смогла помочь Екатеринбургу предотвратить новый снегопад. За сутки в городе выпала месячная норма осадков. Мэр Александр Высокинский велел мобилизовать всю уборочную технику, но это не спасло Екатеринбург от десятибалльных пробок. ЕТВ решил узнать, как жители города относятся к внезапному возвращению зимы.
Общественник Алексей Беззуб традиционно составил список критических замечаний по уборке снега. Последний пункт удручает: «мы обречены». По словам Алексея Беззуба, специалисты мэрии работают в полную силу и ждут весну. «За сутки снегопада вышла только одна смена, и еще на половину укомплектованная техникой». Главе города общественник посоветовал все же сменить милость на гнев и, если не уволить заместителей глав районов по благоустройству, то хотя бы лишить премии.
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Другой общественник Владимир Злоказов решил не переходить на личности и просто констатировал факт: пешеходы страдают.
Журналист ЕТВ Оксана Маклакова призвала жителей города не сердиться на снег. Чтобы поднять всем настроение, в ход пошли мемы и картинки с котиками (это мощно). Делайте как Оксана — танцуйте в пробках.
Министерство иностранных дел в Екатеринбурге решило предупредить возможных гостей о непогоде. Удивленный кот на их картинке пытается переварить информацию о том, что в марте возможно выпадение семи сантиметров осадков.
В городе даже ходит легенда, что снег нам подбросили.
Политолог Александр Пирогов тоже решил, что снег — это что-то неподвластное логическому объяснению. Возмездие? Плата за что-то большее? Но вот Гимли и правда стоит послушать, если не хотите стоять в пробках, а то проезд ведь скоро подорожает.
Драматург Николай Коляда тоже заметил, что снег изменил привычную жизнь Екатеринбурга. Его делам мешают пробки.
Но снег может и вдохновлять на поэзию…
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