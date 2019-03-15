Ельцин Центр готов помочь с празднованием 300-летия Екатеринбурга
18:02, 15 Март 2019
Директор музея Дина Сорокина обрадовалась, что в программу включили значимые культурные и социальные мероприятия.
Ельцин Центр одобрил культурные и социальные мероприятия, которые запланированы к 300-летию Екатеринбурга. Директор музея Бориса Ельцина Дина Сорокина особенно отметила Уральскую биеннале современного искусства, а также проекты по благоустройству набережной и парков. По ее словам, Ельцин Центр готов поддержать ряд мероприятий к 300-летию города и включиться в работу по подготовке.
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Дина Сорокина
директор музея Б.Н.Ельцина
Ельцин Центр участвует в создании платформы для публичной дискуссии, публичного диалога о том, как мы можем сделать наш город лучше, комфортнее, более благоустроенным и действительно соответствующим стандартам современности. Рада, что было уделено внимание этим пунктам.
Дина Сорокина надеется, что на общегородские программы и мероприятия выделят дополнительные средства, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
14 марта состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению 300-летия Екатеринбурга. Мэр Александр Высокинский пообещал, что вторую ветку метро в уральской столице — как подарок на юбилей — начнут строить уже в следующем году. И откроют аккурат к 2023 году. На все работы потребуется 76 миллиардов. Всего на подготовку к 300-летию Екатеринбурга потратят 240 миллиардов рублей. Экс-мэра Аркадия Чернецкого такие запросы шокировали.
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