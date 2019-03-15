Ельцин Центр готов помочь с празднованием 300-летия Екатеринбурга

директор музея Б.Н.Ельцина

Ельцин Центр участвует в создании платформы для публичной дискуссии , публичного диалога о том , как мы можем сделать наш город лучше , комфортнее , более благоустроенным и действительно соответствующим стандартам современности. Рада , что было уделено внимание этим пунктам.