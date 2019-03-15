Екатеринбуржец вырастил 72 куста конопли и попал под суд

Екатеринбургский наркодилер может сесть в тюрьму на 15 лет за продажу наркотиков. Во время обыска у мужчины нашли 72 куста конопли, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Семена для выращивания екатеринбуржец купил осенью 2018 года.

Кроме того, уралец торговал наркотиками. Полицейские задержали его во время одной из продаж в ноябре прошлого года. При себе у наркодилера была запрещенка весом 1,9 килограмма. За интерес к ботанике мужчине грозит до двух лет колонии, за торговлю наркотиками — до 15 лет лишения свободы.

В декабре 2018 года полиция Екатеринбурга задержала еще одного любителя растений. В его квартире сотрудники МВД нашли 167 кустов конопли и 1,5 килограмма готовой продукции.