Екатеринбуржец вырастил 72 куста конопли и попал под суд
10:40, 15 Март 2019
Во время обыска у мужчины нашли еще два килограмма наркотиков.
Екатеринбургский наркодилер может сесть в тюрьму на 15 лет за продажу наркотиков. Во время обыска у мужчины нашли 72 куста конопли, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Семена для выращивания екатеринбуржец купил осенью 2018 года.
Кроме того, уралец торговал наркотиками. Полицейские задержали его во время одной из продаж в ноябре прошлого года. При себе у наркодилера была запрещенка весом 1,9 килограмма. За интерес к ботанике мужчине грозит до двух лет колонии, за торговлю наркотиками — до 15 лет лишения свободы.
В декабре 2018 года полиция Екатеринбурга задержала еще одного любителя растений. В его квартире сотрудники МВД нашли 167 кустов конопли и 1,5 килограмма готовой продукции.
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