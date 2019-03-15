Екатеринбуржцы смогут летать в Баку три раза в неделю
11:01, 15 Март 2019
Кроме «Уральских авиалиний» рейсы в столицу Азербайджана будет выполнять «ИрАэро».
Новый рейс в Баку появится в расписании аэропорта Кольцово. С 18 июня в столицу Азербайджана будет летать авиакомпания «ИрАэро», сообщили ЕТВ в пресс-службе воздушной гавани. Рейсы станут выполнять по вторникам. Вылет из Екатеринбурга запланировали на 17:30, отправление из Баку — в 12:30. Добраться из столицы Урала в Баку можно будет на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 103 пассажира. Лететь придется три часа.
Сейчас дважды в неделю в столицу Азербайджана отправляются «Уральские авиалинии». Когда авиаперевозчик «ИрАэро» запустит свой рейс, екатеринбуржцы смогут летать в Баку три раза в неделю.
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