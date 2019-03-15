Екатеринбуржцы потеряли 12 тысяч пар контрафактных носков

Екатеринбуржцы остались без 12 тысяч пар контрафактных носков с брендовыми названиями Fila и Tommy Hilfiger. Торговцев задержали на российско-казахстанской границе в Курганской области, рассказали ЕТВ в пресс-службе уральского таможенного управления. Фура с носками направлялась из Казахстана в Екатеринбург.

Представители Fila и Tommy Hilfiger уже подтвердили таможенникам, что привезенные носки им не принадлежат. Сумма ущерба известным брендам составила 7,6 миллиона рублей. Материалы дела направили в курганское МВД.