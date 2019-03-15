Екатеринбуржцы потеряли 12 тысяч пар контрафактных носков
12:32, 15 Март 2019
Таможенники остановили большегруз, который вез уральцам контрафакт из Казахстана.
Екатеринбуржцы остались без 12 тысяч пар контрафактных носков с брендовыми названиями Fila и Tommy Hilfiger. Торговцев задержали на российско-казахстанской границе в Курганской области, рассказали ЕТВ в пресс-службе уральского таможенного управления. Фура с носками направлялась из Казахстана в Екатеринбург.
Представители Fila и Tommy Hilfiger уже подтвердили таможенникам, что привезенные носки им не принадлежат. Сумма ущерба известным брендам составила 7,6 миллиона рублей. Материалы дела направили в курганское МВД.
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