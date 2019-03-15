Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Екатеринбуржцы потеряли 12 тысяч пар контрафактных носков

12:32, 15 Март 2019
fotj.jpg
Фото: пресс-служба уральского таможенного управления
Таможенники остановили большегруз, который вез уральцам контрафакт из Казахстана.

Екатеринбуржцы остались без 12 тысяч пар контрафактных носков с брендовыми названиями Fila и Tommy Hilfiger. Торговцев задержали на российско-казахстанской границе в Курганской области, рассказали ЕТВ в пресс-службе уральского таможенного управления. Фура с носками направлялась из Казахстана в Екатеринбург.

Представители Fila и Tommy Hilfiger уже подтвердили таможенникам, что привезенные носки им не принадлежат. Сумма ущерба известным брендам составила 7,6 миллиона рублей. Материалы дела направили в курганское МВД.

Голубятня на уральской поляне
ЕТВ разбирает мифы о самых странных пернатых.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Екатеринбуржцы потеряли 12 тысяч пар контрафактных носков»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Свердловская область , контрафакт, носки, таможня, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Главные новости Екатеринбурга 15.03.2019
15 марта в 19:00
С Ян Габинский, Александр Высокинский, Илья Сотонин
Гости Екатеринбурга
Алексей Агранович. Во мне живет свой Кирилл Серебренников!
Алексей Агранович. Во мне живет свой Кирилл Серебренников!
От Светланы Зенковой
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.