В Екатеринбурге запустили премию для критиков «Неистовый Виссарион»

Библиотека имени В. Г. Белинского запустила Всероссийскую литературно-критическую премию «Неистовый Виссарион». Положение о конкурсе появилось на сайте библиотеки. Награда рассчитана на живущих в России авторов, которые пишут критику, обращенную к русскоязычной литературе XXI века.

В состав жюри вошли профессор кафедры русской и зарубежной литературы УрФУ Леонид Быков, писатель и журналист Василий Авченко, культуртрегер Марина Волкова, публицист Эргали Гер, литератор Евгений Иванов, писатель и издатель Роман Сенчин.