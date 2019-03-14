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В Екатеринбурге запустили премию для критиков «Неистовый Виссарион»

13:42, 14 Март 2019
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Фото: pixabay
Жюри ждет материалы авторов, которые обращаются к русскоязычной литературе XXI века.

Библиотека имени В. Г. Белинского запустила Всероссийскую литературно-критическую премию «Неистовый Виссарион». Положение о конкурсе появилось на сайте библиотеки. Награда рассчитана на живущих в России авторов, которые пишут критику, обращенную к русскоязычной литературе XXI века.

В состав жюри вошли профессор кафедры русской и зарубежной литературы УрФУ Леонид Быков, писатель и журналист Василий Авченко, культуртрегер Марина Волкова, публицист Эргали Гер, литератор Евгений Иванов, писатель и издатель Роман Сенчин.

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Чтобы принять участие, вам необходимо подать заявку до 14 апреля. Автору нужно предоставить одну-три критики, опубликованные в течение двух лет. Тексты можно отправить по электронной почте: vissarion-ekb@yandex.ru. В письме не забудьте указать ФИО номинанта, авторские материалы, контактные данные номинанта и номинатора. Материалы лучше присылать в формате Word, напечатанные 12 кеглем и шрифтом Times New Roman.

Помимо лауреата премии «Неистовый Виссарион» жюри определит победителей номинаций «Перспектива» и «За творческую дерзость». Лучших наградят 7 июня. Лауреат премии получит 70 тысяч рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, премия, литература, Свердловская область , книга, критика, Библиотека Белинского
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