В Екатеринбурге запустили премию для критиков «Неистовый Виссарион»
Библиотека имени В. Г. Белинского запустила Всероссийскую литературно-критическую премию «Неистовый Виссарион». Положение о конкурсе появилось на сайте библиотеки. Награда рассчитана на живущих в России авторов, которые пишут критику, обращенную к русскоязычной литературе XXI века.
В состав жюри вошли профессор кафедры русской и зарубежной литературы УрФУ Леонид Быков, писатель и журналист Василий Авченко, культуртрегер Марина Волкова, публицист Эргали Гер, литератор Евгений Иванов, писатель и издатель Роман Сенчин.
Чтобы принять участие, вам необходимо подать заявку до 14 апреля. Автору нужно предоставить одну-три критики, опубликованные в течение двух лет. Тексты можно отправить по электронной почте: vissarion-ekb@yandex.ru. В письме не забудьте указать ФИО номинанта, авторские материалы, контактные данные номинанта и номинатора. Материалы лучше присылать в формате Word, напечатанные 12 кеглем и шрифтом Times New Roman.
Помимо лауреата премии «Неистовый Виссарион» жюри определит победителей номинаций «Перспектива» и «За творческую дерзость». Лучших наградят 7 июня. Лауреат премии получит 70 тысяч рублей.