Уральский центр 3D-технологий напечатал копию ребенка

Уральский центр 3D-технологий напечатал копию неродившегося ребенка. Заказ на создание модели пятимесячного эмбриона пришел из Москвы, сообщили ЕТВ в центре. Директор организации Юрий Переверзев заявил, что это тренд. Таким образом родители ребенка могут познакомиться с малышом до родов. «Трехмерную модель плода делают по снимку или видео УЗИ, а потом печатают на 3D-принтере», — объяснил Юрий Переверзев.

Благодаря современным технологиям специалисты могут воссоздать эмбриона максимально точно. Принтер учитывает размеры плода, положение головы, ног и рук, а также черты лица будущего новорожденного.

Помимо личных целей 3D-модели детей хорошо подойдут для использования в ВУЗах и школах. Руководитель Уральского центра 3D-технологий добавил, что «с наглядным материалом изучать анатомию человека намного интереснее и продуктивнее».