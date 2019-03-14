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Уральский центр 3D-технологий напечатал копию ребенка

14:54, 14 Март 2019
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Фото: Уральский центр 3D-технологий
Необычный заказ на изготовление пятимесячного плода пришел в Екатеринбург из Москвы.

Уральский центр 3D-технологий напечатал копию неродившегося ребенка. Заказ на создание модели пятимесячного эмбриона пришел из Москвы, сообщили ЕТВ в центре. Директор организации Юрий Переверзев заявил, что это тренд. Таким образом родители ребенка могут познакомиться с малышом до родов. «Трехмерную модель плода делают по снимку или видео УЗИ, а потом печатают на 3D-принтере», — объяснил Юрий Переверзев.

Благодаря современным технологиям специалисты могут воссоздать эмбриона максимально точно. Принтер учитывает размеры плода, положение головы, ног и рук, а также черты лица будущего новорожденного.

Помимо личных целей 3D-модели детей хорошо подойдут для использования в ВУЗах и школах. Руководитель Уральского центра 3D-технологий добавил, что «с наглядным материалом изучать анатомию человека намного интереснее и продуктивнее».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, печать, 3D, ученые, дети, Екатеринбург
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