Трассу Екатеринбург – Тюмень соединят с объездной Богдановича
16:38, 14 Март 2019
Рабочие уже приступили к проектированию нового участка.
Рабочие начали проектировать новый участок трассы P-351 в обход Богдановича. О строительстве ФКУ «Уралуправтодор» сообщило в группе в Facebook. Как говорят в управлении, объездная Богдановича является одним из самых сложных участков трассы. Сейчас водителям приходится заезжать в город и стоять в пробках на железнодорожных переездах.
Строительство объездной упростит жизнь автомобилистам. Рабочие планируют, что на 88 километре трасса уйдет в обход Богдановича, пересечет железную дорогу и станет частью трассы Екатеринбург — Тюмень на 104 километре, где и построят развязку.
Более точная информация появится в феврале 2021 года, когда подготовят итоговый проект.
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