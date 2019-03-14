Трассу Екатеринбург – Тюмень соединят с объездной Богдановича

Рабочие начали проектировать новый участок трассы P-351 в обход Богдановича. О строительстве ФКУ «Уралуправтодор» сообщило в группе в Facebook. Как говорят в управлении, объездная Богдановича является одним из самых сложных участков трассы. Сейчас водителям приходится заезжать в город и стоять в пробках на железнодорожных переездах.

Строительство объездной упростит жизнь автомобилистам. Рабочие планируют, что на 88 километре трасса уйдет в обход Богдановича, пересечет железную дорогу и станет частью трассы Екатеринбург — Тюмень на 104 километре, где и построят развязку.

Более точная информация появится в феврале 2021 года, когда подготовят итоговый проект.