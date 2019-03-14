Свердловские мусорные операторы вызвали раздражение у ОНФ
Руководство свердловского ОНФ сделало предупреждение трем региональным мусорным операторам. «Мутной конторой» специалисты организации посчитали ТБО «Экосервис», обслуживающую Западную зону. Им не понравилось, что уставной капитал компании составляет десять тысяч рублей, а в штате работников числится только один человек. Адрес, на который зарегистрирована компания, оказался в многоквартирном доме в Первоуральске.
«При таком положении дел есть риски сохранности инвестиционной части платы граждан за ТКО в случае банкротства регоператора. По словам директора „Экосервиса“, в компании сейчас работает порядка 50 человек. Во время заседания заместитель генпрокурора выдал предостережение о недопустимости нарушения закона», — заявила руководитель регионального исполкома ОНФ Жана Рябцева.
Активисты ОНФ также обвинили операторов в неумении общаться с народом. «Отсутствие диалога с людьми приводит в конечном итоге к протестным настроениям и к отказу оплачивать квитанции», — сообщили в ОНФ. Общественникам поступило уже 630 обращений от жителей, которые просили консультацию по мусорной реформе. Предупреждения также получили руководители «Спецавтобазы» и «Рифея».