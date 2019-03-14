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Свердловчанин вернул пять миллионов, чтобы остаться в лесу

10:38, 14 Март 2019
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Фото: pixabay
Мужчина не хотел возвращать займ с процентами, приставы нашли слишком многое. 

Свердловский предприниматель взял займ в два миллиона под проценты и не смог вернуть. За два года сумма превратилась в пять миллионов рублей и деньги с мужчины начали трясти через суд. Судебные приставы выяснили, что у должника в есть целый автопарк и лесной участок в Сысерти, площадью 13 гектаров.

Мужчине запретили регистрировать автомобили и арестовали лес, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Должник испугался за свое имущество, взял квитанции и оплатил всю сумму долга в течение трех дней.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, УФССП, приставы, Свердловская область
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