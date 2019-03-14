Свердловчанин вернул пять миллионов, чтобы остаться в лесу

Свердловский предприниматель взял займ в два миллиона под проценты и не смог вернуть. За два года сумма превратилась в пять миллионов рублей и деньги с мужчины начали трясти через суд. Судебные приставы выяснили, что у должника в есть целый автопарк и лесной участок в Сысерти, площадью 13 гектаров.

Мужчине запретили регистрировать автомобили и арестовали лес, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Должник испугался за свое имущество, взял квитанции и оплатил всю сумму долга в течение трех дней.