Свердловчанин вернул пять миллионов, чтобы остаться в лесу
10:38, 14 Март 2019
Мужчина не хотел возвращать займ с процентами, приставы нашли слишком многое.
Свердловский предприниматель взял займ в два миллиона под проценты и не смог вернуть. За два года сумма превратилась в пять миллионов рублей и деньги с мужчины начали трясти через суд. Судебные приставы выяснили, что у должника в есть целый автопарк и лесной участок в Сысерти, площадью 13 гектаров.
Мужчине запретили регистрировать автомобили и арестовали лес, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Должник испугался за свое имущество, взял квитанции и оплатил всю сумму долга в течение трех дней.
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