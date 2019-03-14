Самолет Дубай — Сиэтл посадили в Кольцово из-за ребенка с ОРВИ
11:32, 14 Март 2019
Мальчика и его мать доставили в екатеринбургскую больницу.
Самолет авиакомпании Emirates Дубай — Сиэтл экстренно сел в Екатеринбурге вечером, 13 марта. Экипаж принял решение сделать вынужденную остановку из-за больного ребенка на борту. У двухлетнего малыша поднялась температура до 40 градусов. Сбить ее не получалось и врачи предположили, что это кишечная инфекция.
В Екатеринбурге мальчика вместе с матерью госпитализировали в больницу № 40. Ребенку поставили предварительный диагноз ОРВИ, его состояние оценивают как среднетяжелое, сообщили в пресс-службе больницы. Мальчик и его мать являются гражданами Индии. Рейс вылетел из Кольцово по своему направлению.
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