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Самолет Дубай — Сиэтл посадили в Кольцово из-за ребенка с ОРВИ

11:32, 14 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Мальчика и его мать доставили в екатеринбургскую больницу.

Самолет авиакомпании Emirates Дубай — Сиэтл экстренно сел в Екатеринбурге вечером, 13 марта. Экипаж принял решение сделать вынужденную остановку из-за больного ребенка на борту. У двухлетнего малыша поднялась температура до 40 градусов. Сбить ее не получалось и врачи предположили, что это кишечная инфекция.

В Екатеринбурге мальчика вместе с матерью госпитализировали в больницу № 40. Ребенку поставили предварительный диагноз ОРВИ, его состояние оценивают как среднетяжелое, сообщили в пресс-службе больницы. Мальчик и его мать являются гражданами Индии. Рейс вылетел из Кольцово по своему направлению.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, больница, дети, Кольцово, Екатеринбург
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