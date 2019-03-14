Ради памятника святой Екатерине Козицын готов устроить лотерею

Владелец УГМК Андрей Козицын удивился , что в плане по подготовке к 300-летию Екатеринбурга нет статуи святой Екатерине. Он заявил , что даже если на скульптуру не найдется средств в бюджете , можно сделать ее«народным объектом», деньги на который смогут собрать жители. « Как же так! Даже если не будет бюджетных средств на скульптуру , нужно собирать в лотерее. Как говорится , спляшем , споем , но деньги найдем», — заявил Андрей Козицын.





Мэр Александр Высокинский поспешил успокоить бизнесмена и объявил , что памятник появится в городе в рамках реконструкции набережной. Во время заседания оргкомитета по подготовке к юбилею города , участники предложили внести в план несколько новых проектов. Сенатор Аркадий Чернецкий заявил , что нужно сделать красивый въезд в город , директор архитектурного университета попросил 30 миллионов на энциклопедию и рекомендовал подумать об очистке исети , а представитель НПО Автоматики им. академика Семихатова захотел выставить ракеты в новеньком музее.



