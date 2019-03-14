Ради памятника святой Екатерине Козицын готов устроить лотерею
18:27, 14 Март 2019
Владелец УГМК испугался, что статую не включат в план к 300-летию Екатеринбурга.
Владелец УГМК Андрей Козицын удивился, что в плане по подготовке к 300-летию Екатеринбурга нет статуи святой Екатерине. Он заявил, что даже если на скульптуру не найдется средств в бюджете, можно сделать ее«народным объектом», деньги на который смогут собрать жители. «Как же так! Даже если не будет бюджетных средств на скульптуру, нужно собирать в лотерее. Как говорится, спляшем, споем, но деньги найдем», — заявил Андрей Козицын.
Мэр Александр Высокинский поспешил успокоить бизнесмена и объявил, что памятник появится в городе в рамках реконструкции набережной. Во время заседания оргкомитета по подготовке к юбилею города, участники предложили внести в план несколько новых проектов. Сенатор Аркадий Чернецкий заявил, что нужно сделать красивый въезд в город, директор архитектурного университета попросил 30 миллионов на энциклопедию и рекомендовал подумать об очистке исети, а представитель НПО Автоматики им. академика Семихатова захотел выставить ракеты в новеньком музее.
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