Куйвашев снова попросил помочь детям вместо подарка на день рождения

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев традиционно попросил перечислить деньги в благотворительный фонд вместо подарков на его день рождения. Главе региона 16 марта исполнится 48 лет. В этом году благотворительные организации « Мы вместе» и « Живи , малыш» хотят помочь девяти маленьким пациентам.



