Куйвашев снова попросил помочь детям вместо подарка на день рождения
18:50, 14 Март 2019
Губернатор планирует помочь девяти маленьким пациентам.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев традиционно попросил перечислить деньги в благотворительный фонд вместо подарков на его день рождения. Главе региона 16 марта исполнится 48 лет. В этом году благотворительные организации «Мы вместе» и «Живи, малыш» хотят помочь девяти маленьким пациентам.
В соцсетях губернатор рассказал о семилетней Тане, восьмилетней Саше и 14-летней Насте, которые борются с лейкозом, годовалой Маше со стенозом трахеи, трехлетней Ане с синдромом Ретта, двухлетней Карине с болезнью почек и четыехлетней Маше с ДЦП. На лечение детям требуются разные суммы от 84 тысяч на слуховой аппарат до пяти миллионов на дорогостоящие препараты.
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