Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Куйвашев снова попросил помочь детям вместо подарка на день рождения

18:50, 14 Март 2019
apvpa.jpg
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Губернатор планирует помочь девяти маленьким пациентам. 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев традиционно попросил перечислить деньги в благотворительный фонд вместо подарков на его день рождения. Главе региона 16 марта исполнится 48 лет. В этом году благотворительные организации «Мы вместе» и «Живи, малыш» хотят помочь девяти маленьким пациентам.

В соцсетях губернатор рассказал о семилетней Тане, восьмилетней Саше и 14-летней Насте, которые борются с лейкозом, годовалой Маше со стенозом трахеи, трехлетней Ане с синдромом Ретта, двухлетней Карине с болезнью почек и четыехлетней Маше с ДЦП. На лечение детям требуются разные суммы от 84 тысяч на слуховой аппарат до пяти миллионов на дорогостоящие препараты.
Тень отца
Чернецкий, Крицкий, Баков… ЕТВ узнал, легко ли жить сыновьям известных всему Екатеринбургу отцов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

16 марта мне исполнится 48 лет. Каждый год я прошу друзей и знакомых не дарить подарков, а лучше перечислить деньги в детские благотворительные фонды. ⠀ В этом году фонды «Мы вместе» и «Живи, малыш» выбрали девять пациентов — девочек, которым нужна помощь. Где-то вопрос десятков тысяч рублей, где-то миллионов. К сожалению, государство не везде может помочь (например, иногда нужно покупать не зарегистрированные в России препараты). Поэтому без благотворителей не обойтись. ⠀ Подробную информацию о детях опубликовал Znak.com. Я коротко перечислю имена, возраст и диагнозы. ⠀ Реквизиты в первых комментариях. ⠀ Таня Аврамченко, 7 лет. Острый лимфобластный лейкоз. Нужно 2,916 млн рублей для приобретения противоопухолевого препарата. ⠀ Маша Жевлакова, 1 год. Стеноз трахеи, состояние после бужирования. Неуточненный генетический синдром. Нужно 280 тыс. руб. для обследования в бельгийской клинике. ⠀ Саша Александрова, 8 лет. Острый миелобластный лейкоз. Нейролейкоз, 1 острый период. Нужно 805,5 тыс. руб. для подготовки к трансплантации костного мозга. ⠀ Настя Шилова, 14 лет. Острый лимфобластный лейкоз, 1-й сверхранний костно-мозговой рецидив. Надо 5,716 млн руб. для оплаты 26 флаконов противоопухолевого препарата. ⠀ Аня Козырчикова, 3 года. Синдром Ретта. Нужно 138 тыс. руб. на курс реабилитации. ⠀ Карина Хаирова, 2 года. Хроническая болезнь почек, 5-я стадия. Хроническая почечная недостаточность, терминальная стадия. Нужно 130 тыс. руб. для приобретения шприцевого дозатора, расходных материалов и питательной смеси. ⠀ Маша Алексеева, 4 года. ДЦП, псевдобульбарный синдром, ЗПРР, Симптоматическая эпилепсия. Нужно 100 тыс. руб. на курс реабилитации. ⠀ Вика Кичигина, 6 лет. Врожденная двусторонняя сенсоневральная тугоухость 2-3-й степени. ДЦП. Нужно 84 тыс. руб. для приобретения двух слуховых аппаратов Phonak. ⠀ Полина Фомина, 12 лет. Недифференцированная митохондриальная патология под вопросом. Дистрофия сетчатки глаз. Частичная атрофия зрительных нервов. Нужно 64 тыс. руб. для полногеномного секвенирования.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Куйвашев снова попросил помочь детям вместо подарка на день рождения»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, благотворительность, день рождения, губернатор, Свердловская область , Екатеринбург, Евгений Куйвашев
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Вот это новость! О чем говорил Екатеринбург целую неделю
Общество
Вот это новость! О чем говорил Екатеринбург целую неделю
Пять главных новостей из уральской повестки, которые можно читать, а можно смотреть.
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 14.03.2019
Главные новости Екатеринбурга 14.03.2019
От Надежды Марковой
Алексей Агранович. Во мне живет свой Кирилл Серебренников!
15 марта в 12:30
С Алексей Агранович