Гендиректор екатеринбургского «Водоканала» покинул свой пост

Гендиректор МУП «Водоканал» Евгений Буженинов решил уйти в отставку. Он занял этот пост весной 2018 года, когда предыдущий руководитель Александр Ковальчик стал министром экономики Свердловской области. Сейчас исполняющим обязанности является зам по безопасности Александр Разбойников, сообщили в пресс-службе МУПа. Кто станет новым гендиректором, пока неизвестно.

Ранее из «Водоканала» ушли несколько топ-менеджеров: замгендиректора Сергей Рахманов и директор по экономике Вячеслав Алушкин. Кадровые перестановки связывали с подготовкой к приватизации. Муниципальные предприятия («Водоканал», «Сцецавтобаза», «Золушка», «Уралбиофарм» и другие) решено акционировать в 2019 году.