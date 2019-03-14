Екатеринбуржцы стали чаще выбирать однокомнатные квартиры
13:56, 14 Март 2019
Спрос на аренду маленького жилья вырос на 1,5% год.
Екатеринбуржцы все чаще отдают предпочтение однокомнатным квартирам. Доля аренды однушек выросла на 1,5% за год, посчитали аналитики Avito. В четвертом квартале 2018 года спрос на маленькие квартиры составил 63%. На втором месте идет двухкомнатное жилье (30,5%), на третьем — трешки (6%) и уже на самом последнем — четырехкомнатные квартиры. Их доля крайне мала и составляет всего 0,45%.
Неудивительно, что свердловчане переходят на режим «в тесноте да не в обиде». Арендодатели продолжают повышать цены. Так, средняя стоимость аренды однокомнатных квартир выросла за год на 10%. Чтобы снять однушку, желающим придется потратить в среднем 11 313 рублей. Цены на двушки и трешки тоже поднялись — на 5,56% и на 7,18%.
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