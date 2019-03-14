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Екатеринбургская больница заплатит деду 200 тысяч за плохой рентген

12:25, 14 Март 2019
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Фото: pixabay
Пенсионеру не сразу поставили правильный диагноз.

Житель Екатеринбурга с инвалидностью получил травму плеча и обратился в травмпункт горбольницы № 36. Ему сделали рентген и поставили диагноз «перелом шейки правой плечевой кости». Мужчине наложили гипсовую повязку, назначили обезболивающие препараты и холод. На третьем приеме диагноз изменили на перелом головки плечевой кости и нашли старый вывих плеча. В тот же день мужчину госпитализировали в больницу. Ему вправили вывих и поставили пластину.

Страховая компания провела экспертизу и выяснила, что врачи не выополнили рентгенографию, что и привело к ошибочному диагнозу. Прокуратура потребовала компенсацию морального вреда за плохое оказание медицинских услуг, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По решению октябрьского суда, больница выплатит пенсионеру 200 тысяч рублей.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, больница, Екатеринбург, Свердловская область
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