Екатеринбургская больница заплатит деду 200 тысяч за плохой рентген

Житель Екатеринбурга с инвалидностью получил травму плеча и обратился в травмпункт горбольницы № 36. Ему сделали рентген и поставили диагноз «перелом шейки правой плечевой кости». Мужчине наложили гипсовую повязку, назначили обезболивающие препараты и холод. На третьем приеме диагноз изменили на перелом головки плечевой кости и нашли старый вывих плеча. В тот же день мужчину госпитализировали в больницу. Ему вправили вывих и поставили пластину.

Страховая компания провела экспертизу и выяснила, что врачи не выополнили рентгенографию, что и привело к ошибочному диагнозу. Прокуратура потребовала компенсацию морального вреда за плохое оказание медицинских услуг, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По решению октябрьского суда, больница выплатит пенсионеру 200 тысяч рублей.