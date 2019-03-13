В Свердловской области два ребенка пострадали от ледяных глыб
Два ребенка пострадали от рухнувших с крыш глыб льда в Среднеуральске и Кушве. Прокуратура Верхней Пышмы уже начала проверку. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе ведомства, в первом случае в больницу госпитализировали десятилетнюю девочку, на которую с двухэтажного дома на Дзержинского, 32 в Среднеуральске рухнул осколок льда.
Второй случай произошел в Кушве около дома по улице Магистральная, 15. Пласт снега упал на проходивших мимо трехлетнюю девочку и ее мать. На место приехали медики, которые диагностировали у малышки ушиб левой голени и оказали ей помощь.
Сотрудники прокуратуры выяснили, какие управляющие компании отвечают за оба дома, и запросили необходимые документы. Когда завершится проверка, ведомство даст уголовно-правовую оценку и примет нужные меры.
В понедельник, 11 марта, екатеринбургская прокуратура тоже заинтересовалась падающими льдинами. Она проводит проверку после того, как на Куйбышева, 48Г лед с крыши рухнул на коляску с ребенком. Недавно на улице Данилы Зверева, 17 глыба льда упала на девятилетнего ребенка. Мальчик потерял сознание. Пострадавшего доставили в больницу, прокуратура начала проверку. Еще один ребенок чудом не пострадал на Донбасской, 22. Коляска с девочкой опрокинулась на бок, но малышка осталась в порядке. Мама ребенка получила ушибы и ссадины.
Кроме того, екатеринбуржцам запомнился случай с пенсионеркой Надеждой Безродновой. Льдина рухнула на женщину со здания мэрии. Пострадавшая получила травму лица и груди. Сначала администрация не извинилась перед бабушкой — в мэрии пять дней изучали видео с камер. Потом чиновники поверили Надежде Безродновой и решили искупить свою вину путевкой в санаторий «Бодрость» на Эльмаше.