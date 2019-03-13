В Свердловской области два ребенка пострадали от ледяных глыб

Два ребенка пострадали от рухнувших с крыш глыб льда в Среднеуральске и Кушве. Прокуратура Верхней Пышмы уже начала проверку. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе ведомства, в первом случае в больницу госпитализировали десятилетнюю девочку, на которую с двухэтажного дома на Дзержинского, 32 в Среднеуральске рухнул осколок льда.

Второй случай произошел в Кушве около дома по улице Магистральная, 15. Пласт снега упал на проходивших мимо трехлетнюю девочку и ее мать. На место приехали медики, которые диагностировали у малышки ушиб левой голени и оказали ей помощь.

Сотрудники прокуратуры выяснили, какие управляющие компании отвечают за оба дома, и запросили необходимые документы. Когда завершится проверка, ведомство даст уголовно-правовую оценку и примет нужные меры.