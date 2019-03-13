Свердловский мусорный оператор проведет эксперимент по сортировке

Мусорный оператор Западной зоны ТБО « Экосервис» предложил жителям Полевского перейти с мешочного сбора мусора на контейнеры. Сейчас жители города выносят мусор по графику работы мусоровоза. Иногда пакеты остаются на улице и их растаскивают собаки. Директор компании Радик Хисамутдинов решил , что контейнеры будут удобнее , сообщили в департаменте информполитики региона.



