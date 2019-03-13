Свердловский мусорный оператор проведет эксперимент по сортировке
11:46, 13 Март 2019
Жителям Полевского предложили на несколько месяцев перейти на контейнеры и разделять отходы.
Мусорный оператор Западной зоны ТБО «Экосервис» предложил жителям Полевского перейти с мешочного сбора мусора на контейнеры. Сейчас жители города выносят мусор по графику работы мусоровоза. Иногда пакеты остаются на улице и их растаскивают собаки. Директор компании Радик Хисамутдинов решил, что контейнеры будут удобнее, сообщили в департаменте информполитики региона.
Чтобы удостовериться в этом, в конце марта в спальном районе города поставят 500 новых контейнеров. Если жителям понравится, то их поставят по всему городу. В качестве эксперимента хотят попробовать первичное разделение мусора на органические и неорганические отходы.
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