Следственный комитет начал обыски у кинологов свердловского МВД
17:18, 13 Март 2019
Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
Следственный комитет проводит обыски в центре кинологической службы свердловского МВД. Такие меры ведомство предприняло в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», рассказали ЕТВ в пресс-службе СК России по Свердловской области.
Также сотрудники СК опрашивают свидетелей и анализируют необходимые документы. Больше никакую информацию следователи пока не распространяют.
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