Следственный комитет начал обыски у кинологов свердловского МВД

Следственный комитет проводит обыски в центре кинологической службы свердловского МВД. Такие меры ведомство предприняло в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», рассказали ЕТВ в пресс-службе СК России по Свердловской области.

Также сотрудники СК опрашивают свидетелей и анализируют необходимые документы. Больше никакую информацию следователи пока не распространяют.