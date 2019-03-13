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Следственный комитет начал обыски у кинологов свердловского МВД

17:18, 13 Март 2019
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Фото: pixabay
Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Следственный комитет проводит обыски в центре кинологической службы свердловского МВД. Такие меры ведомство предприняло в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», рассказали ЕТВ в пресс-службе СК России по Свердловской области.

Также сотрудники СК опрашивают свидетелей и анализируют необходимые документы. Больше никакую информацию следователи пока не распространяют.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, СК РФ по Свердловской области, обыск, кинологи, МВД, Екатеринбург
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