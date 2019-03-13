По стопам Москвы: Куйвашев внес законопроект о единой социальной карте

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил Законодательному собранию одобрить законопроект о единой карте соцуслуг. По словам спикера регионального парламента Людьмилы Бабушкиной, такая карта сделает меры социальной поддержки доступнее и качественнее с помощью современных технологий.

В полной мере закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года. Но уже в 2019 году свердловчане по личному заявлению смогут перевести получение льгот на единую социальную карту. Законопроект рассмотрят на заседании Законодательного собрания 26 марта.



Губернатор Евгений Куйвашев запустил проект социальной карты Свердловской области в ноябре 2018 года. Министерство соцполитики начало разрабатывать ее в феврале 2018 года. Пластиковая карта будет действовать в течение пяти лет с момента получения. Она работает как обычная банковская карта для льготников. Аналог действует в Москве: речь идет о социальной карте москвича. С ее помощью можно будет оплатить проезд, коммунальные и медицинские услуги, получать пенсии или пособия.