На уральских трассах будет ветрено и снежно три дня

Трассы Урала будет заметать снегом три дня с 13 по 15 марта. Поэтому водителей просят поберечь здоровье и не ездить далеко в эти дни, сообщили ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». Если вам все-таки нужно куда-то ехать, не забывайте соблюдать безопасную дистанцию и допустимую скорость.

В Свердловской, Челябинской, Курганской областях сильный мокрый снег обещают в четверг, 14 марта. Вдобавок подует ветер со скоростью до 15 метров в секунду. Дорожные службы постараются, чтобы автомобилисты ездили без перебоев, но если вы попадете в нештатную ситуацию на трассах УрФО, звоните по бесплатному телефону диспетчера «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.