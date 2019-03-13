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На уральских трассах будет ветрено и снежно три дня

12:02, 13 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Водителей просят не рисковать жизнью и отказаться от дальних поездок.

Трассы Урала будет заметать снегом три дня с 13 по 15 марта. Поэтому водителей просят поберечь здоровье и не ездить далеко в эти дни, сообщили ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». Если вам все-таки нужно куда-то ехать, не забывайте соблюдать безопасную дистанцию и допустимую скорость.

В Свердловской, Челябинской, Курганской областях сильный мокрый снег обещают в четверг, 14 марта. Вдобавок подует ветер со скоростью до 15 метров в секунду. Дорожные службы постараются, чтобы автомобилисты ездили без перебоев, но если вы попадете в нештатную ситуацию на трассах УрФО, звоните по бесплатному телефону диспетчера «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, водители, снегопад, дороги, трасса , Урал , Свердловская область
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