Министр ЖКХ Николай Смирнов подвел первые итоги мусорной реформы
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов подвел первые итоги мусорной реформы. О том, что успели сделать с 1 января 2019 года, Николай Борисович наглядно показал в своем Instagram.
Министр рассказал, что чаще всего люди выбрасывают бумагу и картон. Эти отходы составляют 35-40% от всего объема мусора. На втором месте — пища (30-35%), на третьем — полимеры (12-14%). Далее идут стекло, резина, кожа, текстиль, цветные и черные металлы, древесина.
Кроме того, Смирнов пояснил, что доля переработки бытового мусора в 2018 году составила 11% по отношению к образовавшемуся объему. В последующие пять лет эта цифра должна увеличиться на 42% и достигнуть 80% к 2030 году. Также министр ЖКХ напомнил, что благодаря мусорной реформе на полигоны привезли на 20% больше ТКО, чем раньше, закупили 12 мусоровозов и 3000 контейнеров.
Напомним, мусорная реформа началась только в январе, а уже наделала много шума. Людям не понравилось, что тарифы на вывоз отходов в Свердловской области выше, чем во многих других регионах России. Самые недовольные даже выходили на митинги. Губернатор Евгений Куйвашев поручил снизить тарифы на вывоз мусора, и РЭК начал готовиться к пересмотру суммы. Но снижение будет ничтожным — около рубля.
Ранее ЕТВ разбирался, что входит в тарифы на мусор и рассказывал об этом здесь.