Министр ЖКХ Николай Смирнов подвел первые итоги мусорной реформы

Кроме того, Смирнов пояснил, что доля переработки бытового мусора в 2018 году составила 11% по отношению к образовавшемуся объему. В последующие пять лет эта цифра должна увеличиться на 42% и достигнуть 80% к 2030 году. Также министр ЖКХ напомнил, что благодаря мусорной реформе на полигоны привезли на 20% больше ТКО, чем раньше, закупили 12 мусоровозов и 3000 контейнеров.

Напомним, мусорная реформа началась только в январе, а уже наделала много шума. Людям не понравилось, что тарифы на вывоз отходов в Свердловской области выше, чем во многих других регионах России. Самые недовольные даже выходили на митинги. Губернатор Евгений Куйвашев поручил снизить тарифы на вывоз мусора, и РЭК начал готовиться к пересмотру суммы. Но снижение будет ничтожным — около рубля.

Ранее ЕТВ разбирался, что входит в тарифы на мусор и рассказывал об этом здесь.