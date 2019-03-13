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Министр ЖКХ Николай Смирнов подвел первые итоги мусорной реформы

09:35, 13 Март 2019
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Фото: pixabay
Выяснилось, что чаще всего люди выбрасывают картон и бумагу, а уже потом пищевые отходы.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов подвел первые итоги мусорной реформы. О том, что успели сделать с 1 января 2019 года, Николай Борисович наглядно показал в своем Instagram.

Министр рассказал, что чаще всего люди выбрасывают бумагу и картон. Эти отходы составляют 35-40% от всего объема мусора. На втором месте — пища (30-35%), на третьем — полимеры (12-14%). Далее идут стекло, резина, кожа, текстиль, цветные и черные металлы, древесина.

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Кроме того, Смирнов пояснил, что доля переработки бытового мусора в 2018 году составила 11% по отношению к образовавшемуся объему. В последующие пять лет эта цифра должна увеличиться на 42% и достигнуть 80% к 2030 году. Также министр ЖКХ напомнил, что благодаря мусорной реформе на полигоны привезли на 20% больше ТКО, чем раньше, закупили 12 мусоровозов и 3000 контейнеров.

Напомним, мусорная реформа началась только в январе, а уже наделала много шума. Людям не понравилось, что тарифы на вывоз отходов в Свердловской области выше, чем во многих других регионах России. Самые недовольные даже выходили на митинги. Губернатор Евгений Куйвашев поручил снизить тарифы на вывоз мусора, и РЭК начал готовиться к пересмотру суммы. Но снижение будет ничтожным — около рубля.

Ранее ЕТВ разбирался, что входит в тарифы на мусор и рассказывал об этом здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Мусор, в котором я живу, отходы, мусор, мусорный полигон, мусорная реформа, Свердловская область , Екатеринбург
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