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Куйвашев пообещал Тетюхину найти деньги на его клинику

11:22, 13 Март 2019
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Фото: Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр
Основатель лечебно-реабилитационного центра встретился с губернатором, который уже поручил чиновникам разработать программу мероприятий по поддержке госпиталя.

Создатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислав Тетюхин встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. На встрече они обсудили дальнейшее существование больницы, которую, как говорил Тетюхин ранее, «планомерно уничтожают».

Как пишет ЕАН, глава региона потребовал, чтобы свердловский минздрав разработал программу по поддержке современных и технологичных медицинских учреждений. Ранее о том, что центру Тетюхина нужна помощь, говорил вице-губернатор Сергей Бидонько. Он объяснил, что необходимо иметь госзаказ, и поручение по этому вопросу уже дали.

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Напомним, в феврале Владислав Тетюхин заявил в интервью ЕАН, что на 2019 год его клиника получила квоту на 3500 операций. Это на тысячу меньше, чем в прошлом году. Также создатель центра добавил, что в клинике коммерческие операции составляют всего 2%. Выжить за счет платных услуг у больницы не получится. Затем работники Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра написали обращение к губернатору Куйвашеву, в котором пожаловались на свердловский минздрав. За клинику Тетюхина вступилась также гордума Нижнего Тагила, которая захотела пригласить на заседание министра Цветкова.

ЕТВ встречался с Владиславом Тетюхиным и говорил о том, почему «титановый король» решил помогать людям.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, губернатор, минздрав, больница, медицина, Свердловская область , Екатеринбург, Евгений Куйвашев, Владислав Тетюхин
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