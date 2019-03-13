Куйвашев пообещал Тетюхину найти деньги на его клинику

Напомним, в феврале Владислав Тетюхин заявил в интервью ЕАН, что на 2019 год его клиника получила квоту на 3500 операций. Это на тысячу меньше, чем в прошлом году. Также создатель центра добавил, что в клинике коммерческие операции составляют всего 2%. Выжить за счет платных услуг у больницы не получится. Затем работники Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра написали обращение к губернатору Куйвашеву, в котором пожаловались на свердловский минздрав. За клинику Тетюхина вступилась также гордума Нижнего Тагила, которая захотела пригласить на заседание министра Цветкова.

ЕТВ встречался с Владиславом Тетюхиным и говорил о том, почему «титановый король» решил помогать людям.