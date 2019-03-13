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Кредиторы из Екатеринбурга получили 100 тысяч штрафа за частые звонки

10:25, 13 Март 2019
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Фото: pixabay
Назойливые сотрудники организации требовали, чтобы мужчина вернул долг как можно скорее, а в итоге компании пришлось расплачиваться самой.

Микрофинансовая организация «Смартмани.ру» из Екатеринбурга поплатилась за назойливость. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за частые звонки одному из должников. Уставший от настойчивых кредиторов екатеринбуржец сам обратился к приставам.

В ходе проверки сотрудники УФССП выяснили, что организация отправила мужчине больше десяти сообщений за неделю. По закону за семь дней компания могла обратиться к должнику не более четырех раз. Кроме того, кредиторы скрывали телефон, с которого писали сообщения, а также не указывали информацию о должнике.

Приставы направили материалы проверки в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, который назначил МФК «Смартмани.ру» штраф на сумму 100 тысяч рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, займ, деньги, штраф, УФССП по Свердловской области, кредит, Екатеринбург
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