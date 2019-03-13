Кредиторы из Екатеринбурга получили 100 тысяч штрафа за частые звонки

Микрофинансовая организация «Смартмани.ру» из Екатеринбурга поплатилась за назойливость. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за частые звонки одному из должников. Уставший от настойчивых кредиторов екатеринбуржец сам обратился к приставам.

В ходе проверки сотрудники УФССП выяснили, что организация отправила мужчине больше десяти сообщений за неделю. По закону за семь дней компания могла обратиться к должнику не более четырех раз. Кроме того, кредиторы скрывали телефон, с которого писали сообщения, а также не указывали информацию о должнике.

Приставы направили материалы проверки в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, который назначил МФК «Смартмани.ру» штраф на сумму 100 тысяч рублей.