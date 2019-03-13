«Гора Белая» выплатит свердловчанке 250 тысяч за сломанную ногу

Жительница Нижнего Тагила приехала на курорт «Гора Белая», чтобы отдохнуть и покататься на лыжах или сноуборде. Но расслабиться ей не удалось, а получить перелом большеберцовой кости, разрыв миниска и связки вполне. За травмы и страдания посетительница курорта отсудила 250 тысяч рублей.

Женщина дважды упала на одну и ту же ногу. Сначала на главном входе, а потом в зоне сноутюбинга, сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда. Травмы оказались настолько тяжелыми, что свердловчанке понадобилась операция. После нее жительнице Нижнего Тагила еще долго пришлось ходить на костылях. Чтобы возместить моральный вред, женщина обратилась в суд с иском к ГК «Гора Белая».

Пострадавшая потребовала выплатить ей 300 тысяч рублей, но суд уменьшил эту сумму на 50 тысяч рублей. Ответчик не захотел выплачивать компенсацию и обжаловал решение первой инстанции в Свердловском областном суде. Свою невиновность руководство курорта доказать не смогло, поэтому областной суд оставил прежнее решение.