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«Гора Белая» выплатит свердловчанке 250 тысяч за сломанную ногу

11:40, 13 Март 2019
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Фото: pixabay
Из-за плохой уборки женщина дважды поскользнулась на горнолыжном комплексе и потребовала возместить ей моральный вред.

Жительница Нижнего Тагила приехала на курорт «Гора Белая», чтобы отдохнуть и покататься на лыжах или сноуборде. Но расслабиться ей не удалось, а получить перелом большеберцовой кости, разрыв миниска и связки вполне. За травмы и страдания посетительница курорта отсудила 250 тысяч рублей.

Женщина дважды упала на одну и ту же ногу. Сначала на главном входе, а потом в зоне сноутюбинга, сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда. Травмы оказались настолько тяжелыми, что свердловчанке понадобилась операция. После нее жительнице Нижнего Тагила еще долго пришлось ходить на костылях. Чтобы возместить моральный вред, женщина обратилась в суд с иском к ГК «Гора Белая».

Пострадавшая потребовала выплатить ей 300 тысяч рублей, но суд уменьшил эту сумму на 50 тысяч рублей. Ответчик не захотел выплачивать компенсацию и обжаловал решение первой инстанции в Свердловском областном суде. Свою невиновность руководство курорта доказать не смогло, поэтому областной суд оставил прежнее решение.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Областной суд, компенсация, перелом, отдых, гора Белая, Нижний Тагил
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