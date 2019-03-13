Екатеринбургское фондохранилище оценил замдиректора Эрмитажа

Компания «Гранд Строй» начала строить фондохранилище Музея ИЗО, которое расположится на месте снесенного здания на Вайнера, 16Б. Рядом будет культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал». Работы планируют завершить в апреле 2020 года.

Рабочие выстроили коробку будущего фондохранилища, заказали окна, провели электричество, воду. На то, что уже сделано, приехал посмотреть заместитель гендиректора государственного Эрмитажа Алексей Богданов. «Я приятно удивлен качеством строительства. Если вы посмотрите, здесь все чистенько, аккуратненько», — отметил он.

Во время пресс-тура журналисты также спросили у Алексея Богданова, что самое сложное в строительстве фондохранилища. «Основное — это условия хранения. Это климат. Уже подготовлены системы кондиционирования и вентиляции воздуха. Это самое дорогое и самое сложное в этом производстве. Экспонату условно не очень страшно +18 или +20, а вот влажность влияет очень сильно. Нормативы сейчас 50-55%, что сложно поддерживать зимой. Посмотрим, здесь это будет к концу лета-осени монтироваться. Приедем, подскажем, если нужно», — объяснил гость.