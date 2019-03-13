Екатеринбургское фондохранилище оценил замдиректора Эрмитажа
Компания «Гранд Строй» начала строить фондохранилище Музея ИЗО, которое расположится на месте снесенного здания на Вайнера, 16Б. Рядом будет культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал». Работы планируют завершить в апреле 2020 года.
Рабочие выстроили коробку будущего фондохранилища, заказали окна, провели электричество, воду. На то, что уже сделано, приехал посмотреть заместитель гендиректора государственного Эрмитажа Алексей Богданов. «Я приятно удивлен качеством строительства. Если вы посмотрите, здесь все чистенько, аккуратненько», — отметил он.
Во время пресс-тура журналисты также спросили у Алексея Богданова, что самое сложное в строительстве фондохранилища. «Основное — это условия хранения. Это климат. Уже подготовлены системы кондиционирования и вентиляции воздуха. Это самое дорогое и самое сложное в этом производстве. Экспонату условно не очень страшно +18 или +20, а вот влажность влияет очень сильно. Нормативы сейчас 50-55%, что сложно поддерживать зимой. Посмотрим, здесь это будет к концу лета-осени монтироваться. Приедем, подскажем, если нужно», — объяснил гость.
На территории построенного здания площадью 2,6 тысячи квадратов расположится не только хранилище музея с раздельными помещениями для экспонатов, но и реставрационные мастерские, места для распаковки картин, научная библиотека, фотостудия. Основным зданием станет «Эрмитаж-Урал» на Вайнера, 11.
Напомним, построить центр «Эрмитаж-Урал» оказалось не так уж просто. Администрация Екатеринбурга четыре раза пыталась найти подрядчика, но никто не подавал заявки на конкурс. Депутат Владимир Крицкий объяснил, что застройщики не хотят браться за работу из-за заниженной сметы, которая не отражает затраты на строительство. Согласно результатам, опубликованным на госзакупках, победителем тендера в итоге стал «Атомстройкомплекс». Компания должна реконструировать центр «Эрмитаж-Урал» на Вайнера, 11 за 217 миллионов рублей.