Свердловских водителей предупредили о весеннем снегопаде
12:21, 12 Март 2019
Автомобилистов просят быть осторожнее.
Водителей Свердловской области предупредили о сильном мокром снеге. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», осадки будут на юге региона в четверг, 14 марта. Дорожники уже готовятся и просят, чтобы водители не мешали уборке. Лучше двигаться следом за техникой и не идти на обгон. Всего на расчистку трасс выйдут 100 машин.
Кроме того, автомобилистам напоминают, что необходимо учитывать сложные погодные условия и планировать свой маршрут заранее. Не забывайте также соблюдать дистанцию и двигайтесь с разрешенной скоростью.
Если вас застанет нештатная ситуация на федеральных трассах УрФО, можно позвонить по бесплатному круглосуточному номеру: 8-800-200-63-06.
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