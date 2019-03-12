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Свердловских водителей предупредили о весеннем снегопаде

12:21, 12 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Автомобилистов просят быть осторожнее.

Водителей Свердловской области предупредили о сильном мокром снеге. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор», осадки будут на юге региона в четверг, 14 марта. Дорожники уже готовятся и просят, чтобы водители не мешали уборке. Лучше двигаться следом за техникой и не идти на обгон. Всего на расчистку трасс выйдут 100 машин.

Кроме того, автомобилистам напоминают, что необходимо учитывать сложные погодные условия и планировать свой маршрут заранее. Не забывайте также соблюдать дистанцию и двигайтесь с разрешенной скоростью.

Если вас застанет нештатная ситуация на федеральных трассах УрФО, можно позвонить по бесплатному круглосуточному номеру: 8-800-200-63-06.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Уралуправтодор, весна, снегопад, водители, Свердловская область , Екатеринбург
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