Свердловские власти надеются, что мусорные тарифы снизятся на треть
17:04, 12 Март 2019
Часть из мер, которые призваны уменьшить цену на вывоз отходов, кажутся трудновыполнимыми.
Эксперты прогнозируют, что свердловчанам придется платить за вывоз мусора существенно меньше, чем раньше: снижение может дойти до 30%. Правда, когда жители региона почувствуют смягчительные меры — пока неизвестно.
По словам министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, снижение мусорных тарифов — неизбежный процесс. «По совокупности принимаемых мер сокращение платежей составит не менее 12 рублей на человека в месяц», — сообщил глава регионального ведомства.
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Первый шаг власти уже сделали: снизили тарифы на несколько копеек. Далее — свердловские власти верят, что вывоз мусора частично освободят от НДС. Благодаря законопроекту Минстроя РФ тарифы снизятся на 5%. Из расходной части также могут исключить налоговые льготы регоператоров на землю, прибыль и принадлежащее им имущество. Но самым весомым аргументом называют новую методику расчета нормативов потребления. Соответствующий документ, разработанный Минприроды РФ, должны одобрить в апреле 2019 года.
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Николай Смирнов
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области
Новая методика предполагает дифференциацию нормативов по категориям отходообразователей. В результате пересмотра параметров, снижение размера платы для отдельных групп потребителей составит от 10 до 30%. В первую очередь, изменения коснутся жителей сельских территорий и домов частного сектора с печным отоплением.
Министр ЖКХ Николай Смирнов не уточнил, каким образом региональные операторы будут вычислять количество мусора, которое выбросил один человек, и затем пересчитывать тарифы.
Вывоз мусора — это единственная коммунальная услуга, которая предоставляется по количеству прописанных людей в квартире. Подсчитать точное количество людей можно только, если в начислении участвует управляющая компания. В остальных случаях проверить количество людей нельзя даже через паспортный стол — там закон о персональных данных. Базу планируют обновить в течение трех месяцев. В течение этого времени пени начисляться не будут.
Мусорная реформа, которая началась с 1 января, должна улучшить экологическую обстановку. В тариф на вывоз ТКО заложена инвестиционная составляющая: процент, который направят на строительство мусороперерабатывающих заводов. Из чего состоит тариф и почему он такой, читайте здесь.
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