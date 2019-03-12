Свердловские власти надеются, что мусорные тарифы снизятся на треть

Эксперты прогнозируют , что свердловчанам придется платить за вывоз мусора существенно меньше , чем раньше: снижение может дойти до 30%. Правда , когда жители региона почувствуют смягчительные меры — пока неизвестно.





По словам министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова , снижение мусорных тарифов — неизбежный процесс. « По совокупности принимаемых мер сокращение платежей составит не менее 12 рублей на человека в месяц», — сообщил глава регионального ведомства.