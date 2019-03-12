Сексизм в гендерных праздниках увидели 13% свердловчан

Свердловская область попала в рейтинг регионов, жители которых считают гендерные праздники проявлением сексизма. Такого мнения придерживаются 13% уральцев, выяснили аналитики HeadHunter. Такой же процент недовольных в Москве и Санкт-Петербурге. Больше всего противников 8 Марта и 23 февраля в Воронежской области (16%) и республике Татарстан (14%).

Часть свердловчан, 24%, готова отмечать 8 Марта как праздник весны, а вот с Днем защитника Отечества все сложнее: 42% уральцев считают, что это праздник для тех, кто отслужил в армии. Большинство свердловских противников гендерных праздников работают в сфера масс-медиа и искусства. А любители праздников работают в охране, банках, ресторанах и гостиницах.