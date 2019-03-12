Компании, убирающие Екатеринбург, отвергли обвинения мэрии в саботаже
Подрядчики, отвечающие за уборку снега в Екатеринбурге, настаивают на том, что вывозить мусор должна «Спецавтобаза» (региональный оператор по Восточной зоне). Как ранее писал ЕТВ, в воскресенье, 10 марта, советница екатеринбургского мэра Екатерина Куземка заявила, что «14 частных подрядчиков бойкотируют уборку снега». По словам Куземки, «они [подрядчики — прим. ЕТВ] завалили администрацию обращениями, что снег — это ТКО, и они не собираются его убирать».
В распоряжении ЕТВ оказалось письмо от подрядчиков, в котором они подробно объясняют, что к ТКО принадлежат мусор и смет от уборки парков, скверов, улиц, отходы от зимней уборки и прочее. Подрядчики не отрицают, что должны очищать объекты от мусора, вывозить его и утилизировать. Но это невозможно без привлечения регионального оператора, пишут заявители.
В декабре 2018 года «Спецавтобаза» направила компаниям ответ в виде проекта договоров на уборку ТКО, а некоторые письма оставила без ответа. Согласно полученным проектам стоимость утилизации мусора составила 697 рублей 76 копеек за кубометр. Такую сумму для подрядчиков установили исходя из единого тарифа. Но, как говорят подрядчики со ссылкой на ФЗ «Об отходах», ценообразование по единому тарифу возможно, если есть договор с собственниками ТКО.
Поэтому «Спецавтобаза» сообщила компаниям, что они должны признать мусор своей собственностью и заключить договор с оператором. Они с этим не согласились, потому что ТКО — это собственность Екатеринбурга. Уборщики снега возмутились, что «Спецавтобаза», «пользуясь своим монополистическим положением на рынке, установило цену на оказание услуг по обращению с ТКО для „Заявителей“ в завышенном размере, не приведя необходимую аргументацию о факторах, влияющих на цену договора».