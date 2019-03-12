Компании, убирающие Екатеринбург, отвергли обвинения мэрии в саботаже

Подрядчики, отвечающие за уборку снега в Екатеринбурге, настаивают на том, что вывозить мусор должна «Спецавтобаза» (региональный оператор по Восточной зоне). Как ранее писал ЕТВ, в воскресенье, 10 марта, советница екатеринбургского мэра Екатерина Куземка заявила, что «14 частных подрядчиков бойкотируют уборку снега». По словам Куземки, «они [подрядчики — прим. ЕТВ] завалили администрацию обращениями, что снег — это ТКО, и они не собираются его убирать».

В распоряжении ЕТВ оказалось письмо от подрядчиков, в котором они подробно объясняют, что к ТКО принадлежат мусор и смет от уборки парков, скверов, улиц, отходы от зимней уборки и прочее. Подрядчики не отрицают, что должны очищать объекты от мусора, вывозить его и утилизировать. Но это невозможно без привлечения регионального оператора, пишут заявители.