Высокинский уехал в Красноярск прицениваться к Универсиаде
14:21, 12 Март 2019
Глава Екатеринбурга взял с собой чиновника из старой команды мэрии, знающего, как проводить массовые мероприятия.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский уехал в Красноярск, чтобы застать финальный день Универсиады. Глава города сразу же отправился на хоккейный матч Россия — Словакия в компании министра спорта региона Леонида Рапопорта. «Финал волшебства Универсиверсиады», — написал Рапопорт в соцсетях и опубликовал совместную фотографию.
С собой в поездку Александр Высокинский взял одного из последних членов старой команды мэрии — председателя комитета по организации значимых мероприятий Анну Байчибаеву. Она была задействована при подготовке матчей чемпионата мира и, возможно, применит свои знания при организации летней Универсиады в Екатеринбурге. Город официально объявил о желании принять соревнования. Оценочная комиссия Международной федерации университетского спорта (FISU) проверит готовность города в июне.
Последний праздничный выходной Александр Высокинский провел в объезде по снежному Екатеринбургу. Он напугал районных чиновников увольнением и понял, что делать дальше. Эмоциональный рассказ о поездке читайте здесь.
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