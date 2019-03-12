Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Высокинский уехал в Красноярск прицениваться к Универсиаде

14:21, 12 Март 2019
yvaya.jpg
Фото: Леонид Рапопорт / Facebook
Глава Екатеринбурга взял с собой чиновника из старой команды мэрии, знающего, как проводить массовые мероприятия. 
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский уехал в Красноярск, чтобы застать финальный день Универсиады. Глава города сразу же отправился на хоккейный матч Россия — Словакия в компании министра спорта региона Леонида Рапопорта. «Финал волшебства Универсиверсиады», — написал Рапопорт в соцсетях и опубликовал совместную фотографию.

С собой в поездку Александр Высокинский взял одного из последних членов старой команды мэрии — председателя комитета по организации значимых мероприятий Анну Байчибаеву. Она была задействована при подготовке матчей чемпионата мира и, возможно, применит свои знания при организации летней Универсиады в Екатеринбурге. Город официально объявил о желании принять соревнования. Оценочная комиссия Международной федерации университетского спорта (FISU) проверит готовность города в июне.

Последний праздничный выходной Александр Высокинский провел в объезде по снежному Екатеринбургу. Он напугал районных чиновников увольнением и понял, что делать дальше. Эмоциональный рассказ о поездке читайте здесь.

Принцесса татами
Дзюдо — спорт, который уважает президент Путин. «Большой шлем» — престижный турнир по дзюдо. Наталья
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Высокинский уехал в Красноярск прицениваться к Универсиаде»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Екатеринбург, Универсиада, мэр, политика, хоккей, Анна Байчибаева, Александр Высокинский
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Снег в розовом цвете
Городские истории
Снег в розовом цвете
Зачем мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пугал чиновников, отвечающих за уборку снега, увольнением.
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 11.03.2019
Главные новости Екатеринбурга 11.03.2019
От Надежды Марковой
Елена Шанович
17 апреля в 12:30
С Елена Шанович