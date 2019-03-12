Высокинский уехал в Красноярск прицениваться к Универсиаде

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Александр Высокинский взял одного из последних членов старой команды мэрии — председателя комитета по организации значимых мероприятий Анну Байчибаеву. Она была задействована при подготовке матчей чемпионата мира и

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применит свои знания при организации летней Универсиады в Екатеринбурге. Город официально объявил о желании принять соревнования. Оценочная комиссия Международной федерации университетского спорта

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FISU)

готовность города в июне.



, что делать дальше. Эмоциональный рассказ о поездке



Последний праздничный выходной Александр Высокинский провел в объезде по снежному Екатеринбургу. Он напугал районных чиновников увольнением и понялчто делать дальше. Эмоциональный рассказ о поездке читайте здесь

С собой в поездку