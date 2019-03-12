Кафе «Марьяж» в Екатеринбурге прикрыли после отравления гостей

Кафе «Марьяж» в Екатеринбурге, которое находится на Челюскинцев, 106, закрыли на 25 дней после того, как девять посетителей заведения попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского УФССП, сотрудники Роспотребнадзора проверили «Марьяж» и увидели, что сотрудники кафе не соблюдают правила личной гигиены, неправильно хранят готовые продукты из мяса и птицы.

Железнодорожный суд Екатеринбурга заставил закрыть заведение на месяц. За этот срок хозяин кафе должен устранить нарушения. Но владелец поклялся, что он уже все сделал, и обратился в суд с просьбой возобновить работу.