Кафе «Марьяж» в Екатеринбурге прикрыли после отравления гостей
10:27, 12 Март 2019
Сотрудники заведения не соблюдали правила личной гигиены, неправильно хранили мясо и птицу.
Кафе «Марьяж» в Екатеринбурге, которое находится на Челюскинцев, 106, закрыли на 25 дней после того, как девять посетителей заведения попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского УФССП, сотрудники Роспотребнадзора проверили «Марьяж» и увидели, что сотрудники кафе не соблюдают правила личной гигиены, неправильно хранят готовые продукты из мяса и птицы.
Железнодорожный суд Екатеринбурга заставил закрыть заведение на месяц. За этот срок хозяин кафе должен устранить нарушения. Но владелец поклялся, что он уже все сделал, и обратился в суд с просьбой возобновить работу.
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