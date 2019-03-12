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Кафе «Марьяж» в Екатеринбурге прикрыли после отравления гостей

10:27, 12 Март 2019
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Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
Сотрудники заведения не соблюдали правила личной гигиены, неправильно хранили мясо и птицу.

Кафе «Марьяж» в Екатеринбурге, которое находится на Челюскинцев, 106, закрыли на 25 дней после того, как девять посетителей заведения попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского УФССП, сотрудники Роспотребнадзора проверили «Марьяж» и увидели, что сотрудники кафе не соблюдают правила личной гигиены, неправильно хранят готовые продукты из мяса и птицы.

Железнодорожный суд Екатеринбурга заставил закрыть заведение на месяц. За этот срок хозяин кафе должен устранить нарушения. Но владелец поклялся, что он уже все сделал, и обратился в суд с просьбой возобновить работу.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, кафе, еда, инфекция, отравление, УФССП по Свердловской области, Екатеринбург
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