Из екатеринбургского ТЦ вывезли 666 пар контрафактной обуви

Екатеринбургские таможенники изъяли 666 пар контрафактной обуви из местного торгового центра. Владелец магазина торговал марками Adidas, Reebok, Nike, New Balance, Fila, Asics, Puma, Ecco без разрешения правообладателя, сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Таможенники отправили партию обуви на оценку. Когда эксперты определятся с суммой ущерба и стоимостью товара, тогда правоохранительные органы решат, административная или уголовная ответственность грозит нарушителю закона.