А как же декларация? Свердловчане оказались в лидерах по смерти от ВИЧ

Свердловская область вошла в тройку регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ. За год от инфекции скончались 1,6 тысячи человек — на 10% больше , чем годом ранее. Коэффициент смертности составил 38,1 случая на 100 тысяч , сообщает РБК.

Лидером по смертности от вируса иммунодефицита человека стала Кемеровская область , где погибли 1,7 тысячи человек. На втором месте Иркутская область , где коэффициент смертности от ВИЧ — 42,4 случая на 100 тысяч жителей.



