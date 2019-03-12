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А как же декларация? Свердловчане оказались в лидерах по смерти от ВИЧ

08:54, 12 Март 2019
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Фото: pixabay
За год от инфекции скончались 1,6 тысячи человек.
Свердловская область вошла в тройку регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ. За год от инфекции скончались 1,6 тысячи человек — на 10% больше, чем годом ранее. Коэффициент смертности составил 38,1 случая на 100 тысяч, сообщает РБК.
Лидером по смертности от вируса иммунодефицита человека стала Кемеровская область, где погибли 1,7 тысячи человек. На втором месте Иркутская область, где коэффициент смертности от ВИЧ — 42,4 случая на 100 тысяч жителей.

В 2018 году в Свердловской области зарегистрировали 94,5 тысячи человек с ВИЧ-инфекцией. Чтобы обратить внимание на проблему, в декабре Екатеринбург первым в России подписал Парижскую декларацию о противодействии распространению ВИЧ. Документ предполагает, что к 2020 году будут достигнуты целевые показатели: 90% людей с ВИЧ будут знать о своем статусе, принимать лечение и иметь нулевую вирусную нагрузку, что позволит им вести полноценную жизнь и снизить риск распространения инфекции к нолю.
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График: РБК

Планировалось, что к 2030 году в мире удастся остановить эпидемию ВИЧ. Подписание декларации предполагало большую адресную помощь ВИЧ-инфецированным, но пока эта часть договора не отразилась на статистике.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Свердловская область , ВИЧ, Екатеринбург, декларация, болезнь, смерть
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