В мартовские праздники на алкоголе попались 360 свердловских водителей
13:41, 11 Март 2019
Всего сотрудники госавтоинспекции предотвратили 11 тысяч нарушений ПДД.
Госавтоинспекция поймала 360 пьяных водителей на дорогах Свердловской области за мартовские праздники. ГИБДД выяснила, что 208 из них не имели прав на управление автомобилем, 27 человек уже были лишены их. От медицинского освидетельствования отказались 67 водителей, 51 человеку теперь грозит уголовное наказание за повторное нарушение, рассказали ЕТВ в отделении пропаганды свердловского УГИБДД.
Всего в праздничные дни сотрудники госавтоинспекции пресекли 11 тысяч нарушений правил дорожного движения. Чтобы не попасть в аварию, соблюдайте скоростной режим, внимательно смотрите на знаки и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
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