В Екатеринбурге закрыли 23 сайта, на которых обижали животных
17:11, 11 Март 2019
Пользователи могли свободно посмотреть видео, на которых показывали, как люди издеваются над питомцами.
Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга заблокировала 23 интернет-сайта, на которых показывали видео об издевательствах над животными. Пользователи сети могли свободно зайти на эти сайты и посмотреть ролики, на которых люди мучили питомцев.
Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, подобные видео плохо влияют на психику людей, в том числе несовершеннолетних. Кроме того, заблокированные сайты противоречили принципам морали и гуманизма. Сейчас сайты закрыли, а информацию с них изъяли из доступа.
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Елена Шанович