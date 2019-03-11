В Екатеринбурге закрыли 23 сайта, на которых обижали животных

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга заблокировала 23 интернет-сайта, на которых показывали видео об издевательствах над животными. Пользователи сети могли свободно зайти на эти сайты и посмотреть ролики, на которых люди мучили питомцев.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, подобные видео плохо влияют на психику людей, в том числе несовершеннолетних. Кроме того, заблокированные сайты противоречили принципам морали и гуманизма. Сейчас сайты закрыли, а информацию с них изъяли из доступа.