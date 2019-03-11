В Екатеринбурге продают почтовые марки за 350 тысяч

Собиратель марок из Екатеринбурга выставил на продажу коллекцию из 800 экземпляров. Объявление появилось на сайте Youla. Стоимость альбома составила 350 тысяч рублей.

В объявлении продавец указал, что возможен торг и приложил пару снимков альбома издалека. С первого взгляда сложно оценить стоимость и содержание марок, но хозяин альбома сделал пометку о том, что может выслать снимки всех экземпляров.