В Екатеринбурге продают почтовые марки за 350 тысяч
14:50, 11 Март 2019
В коллекции хозяина 800 экземпляров.
Собиратель марок из Екатеринбурга выставил на продажу коллекцию из 800 экземпляров. Объявление появилось на сайте Youla. Стоимость альбома составила 350 тысяч рублей.
В объявлении продавец указал, что возможен торг и приложил пару снимков альбома издалека. С первого взгляда сложно оценить стоимость и содержание марок, но хозяин альбома сделал пометку о том, что может выслать снимки всех экземпляров.
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Фото в тексте: youla.ru
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