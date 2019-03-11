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В Екатеринбурге продают почтовые марки за 350 тысяч

14:50, 11 Март 2019
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Фото: pixabay
В коллекции хозяина 800 экземпляров.

Собиратель марок из Екатеринбурга выставил на продажу коллекцию из 800 экземпляров. Объявление появилось на сайте Youla. Стоимость альбома составила 350 тысяч рублей.

В объявлении продавец указал, что возможен торг и приложил пару снимков альбома издалека. С первого взгляда сложно оценить стоимость и содержание марок, но хозяин альбома сделал пометку о том, что может выслать снимки всех экземпляров.

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Фото в тексте: youla.ru
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, коллекция, сувениры, марка, Свердловская область , Екатеринбург
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