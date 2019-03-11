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The Guardian оценила фотосессию балерин и военных на «Ботанической»

09:41, 11 Март 2019
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Фото: пункт отбора службы по контракту ЦВО
Журналисты британской газеты решили, что мужчины в камуфляже «прославились» своим подарком.

Британская газета The Guardian обратила внимание на фотосессию балерин из «Лаборатории танца» УрФУ и военных пункта отбора на службу по контракту Центрального военного округа в Екатеринбурге, которую приурочили к Международному женскому дню. Мужчины в камуфляже и танцовщицы спустились в подземку на станции «Ботаническая» и сделали там несколько совместных фотографий.

В печатном выпуске, который вышел в субботу, 9 марта, The Guardian использовала один из снимков балерин и военнослужащих в качестве главного к материалу, посвященному 8 Марта. В тексте журналист издания отметил, что «в России есть традиция поздравлять женщин цветами и шоколадом». Но в этом году подарок вышел иным. «Российские военнослужащие из Екатеринбурга прославились фотографией с балеринами, позирующими с мужчинами в форме и с оружием. Сила мужчины в нежности и любви женщины!“ — гласила подпись», — так рассказали коллеги из Великобритании о поздравлении екатеринбуржцев.

Кроме The Guardian фотосессию с балеринами заметило норвежское издание NRK. Журналисты этого СМИ взяли несколько снимков из серии и ограничились упоминанием о нежности и любви.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, The Guardian, военные, балерина, поздравление, праздник, 8 Марта, фотография, Екатеринбург
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