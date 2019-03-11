The Guardian оценила фотосессию балерин и военных на «Ботанической»

Британская газета The Guardian обратила внимание на фотосессию балерин из «Лаборатории танца» УрФУ и военных пункта отбора на службу по контракту Центрального военного округа в Екатеринбурге, которую приурочили к Международному женскому дню. Мужчины в камуфляже и танцовщицы спустились в подземку на станции «Ботаническая» и сделали там несколько совместных фотографий.

В печатном выпуске, который вышел в субботу, 9 марта, The Guardian использовала один из снимков балерин и военнослужащих в качестве главного к материалу, посвященному 8 Марта. В тексте журналист издания отметил, что «в России есть традиция поздравлять женщин цветами и шоколадом». Но в этом году подарок вышел иным. «Российские военнослужащие из Екатеринбурга прославились фотографией с балеринами, позирующими с мужчинами в форме и с оружием. „Сила мужчины в нежности и любви женщины!“ — гласила подпись», — так рассказали коллеги из Великобритании о поздравлении екатеринбуржцев.

Кроме The Guardian фотосессию с балеринами заметило норвежское издание NRK. Журналисты этого СМИ взяли несколько снимков из серии и ограничились упоминанием о нежности и любви.