Свердловчанин погасил долг в тюрьме, чтобы получить УДО

Житель Ивделя погасил долг в полмиллиона рублей, чтобы поскорее получить условно досрочное освобождение. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, мужчина был в тюрьме за избиение другого человека. Кроме того, суд заставил его выплатить пострадавшему компенсацию.

Сначала у осужденного арестовали телефон и личные вещи, но этого оказалось недостаточно, чтобы погасить долг. Ради свободы мужчина быстро нашел 400 тысяч рублей и заплатил пострадавшему деньги.