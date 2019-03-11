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Свердловчанин погасил долг в тюрьме, чтобы получить УДО

10:04, 11 Март 2019
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Фото: pixabay
Мужчина нашел 400 тысяч рублей, лишь бы поскорее оказаться дома.

Житель Ивделя погасил долг в полмиллиона рублей, чтобы поскорее получить условно досрочное освобождение. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, мужчина был в тюрьме за избиение другого человека. Кроме того, суд заставил его выплатить пострадавшему компенсацию.

Сначала у осужденного арестовали телефон и личные вещи, но этого оказалось недостаточно, чтобы погасить долг. Ради свободы мужчина быстро нашел 400 тысяч рублей и заплатил пострадавшему деньги.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, тюрьма, компенсация, УФССП по Свердловской области, долги, Ивдель, Свердловская область
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