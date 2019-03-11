Свердловчанин погасил долг в тюрьме, чтобы получить УДО
10:04, 11 Март 2019
Мужчина нашел 400 тысяч рублей, лишь бы поскорее оказаться дома.
Житель Ивделя погасил долг в полмиллиона рублей, чтобы поскорее получить условно досрочное освобождение. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, мужчина был в тюрьме за избиение другого человека. Кроме того, суд заставил его выплатить пострадавшему компенсацию.
Сначала у осужденного арестовали телефон и личные вещи, но этого оказалось недостаточно, чтобы погасить долг. Ради свободы мужчина быстро нашел 400 тысяч рублей и заплатил пострадавшему деньги.
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