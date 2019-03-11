Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Самолет «Уральских авиалиний» приземлился в Баку из-за записки о бомбе

17:50, 11 Март 2019
start.jpg
Фото: пресс-служба «Уральских авиалиний»
После посадки лайнер обыскали, но взрывного устройства не нашли.
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Бахрейна в Москву, экстренно сел в Баку. Командир воздушного судна подал сигнал бедствия, поскольку один из пассажиров обнаружил записку о наличии на лайнере бомбы, рассказал источник «Интерфакса».

После посадки самолет обыскали, но взрывного устройства не нашли. «Мужчина, сообщивший об обнаружении записки, задержан, с ним проводится беседа», — добавил анонимный собеседник агентства.
Снег в розовом цвете
Зачем мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пугал чиновников увольнениями.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Самолет «Уральских авиалиний» приземлился в Баку из-за записки о бомбе»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Уральские авиалинии , самолет, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Елена Шанович
17 апреля в 12:30
С Елена Шанович
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 11.03.2019
Главные новости Екатеринбурга 11.03.2019
От Надежды Марковой
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.