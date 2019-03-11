Самолет «Уральских авиалиний» приземлился в Баку из-за записки о бомбе
17:50, 11 Март 2019
После посадки лайнер обыскали, но взрывного устройства не нашли.
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Бахрейна в Москву, экстренно сел в Баку. Командир воздушного судна подал сигнал бедствия, поскольку один из пассажиров обнаружил записку о наличии на лайнере бомбы, рассказал источник «Интерфакса».
После посадки самолет обыскали, но взрывного устройства не нашли. «Мужчина, сообщивший об обнаружении записки, задержан, с ним проводится беседа», — добавил анонимный собеседник агентства.
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