Прокуратура Екатеринбурга заинтересовалась падающими льдинами

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга заинтересовалась падением льда с крыши дома на Куйбышева, 48Г. Накануне, 10 марта, там рядом с коляской, в которой находился ребенок, рухнула глыба льда. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, малыш не пострадал.

Председателя ТСЖ, который отвечает за дом на Куйбышева, 48Г, уже вызвали на беседу. Кроме того, сотрудники прокуратуры запросили документы, по которым можно установить ответственного за уборку с крыши здания.