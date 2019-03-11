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Прокуратура Екатеринбурга заинтересовалась падающими льдинами

11:30, 11 Март 2019
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Фото: pixabay
Накануне на Куйбышева, 48Г рядом с коляской, в которой был ребенок, обрушился снег.

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга заинтересовалась падением льда с крыши дома на Куйбышева, 48Г. Накануне, 10 марта, там рядом с коляской, в которой находился ребенок, рухнула глыба льда. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, малыш не пострадал.

Председателя ТСЖ, который отвечает за дом на Куйбышева, 48Г, уже вызвали на беседу. Кроме того, сотрудники прокуратуры запросили документы, по которым можно установить ответственного за уборку с крыши здания.

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Напомним, с наступлением весны екатеринбуржцы все чаще страдают от падающего снега. Недавно на улице Данилы Зверева, 17 глыба льда упала на девятилетнего ребенка. Мальчик потерял сознание. Пострадавшего доставили в больницу, прокуратура начала проверку. Еще один ребенок чудом не пострадал на Донбасской, 22. Коляска с девочкой опрокинулась на бок, но малышка осталась в порядке. Мама ребенка получила ушибы и ссадины.

Кроме того, екатеринбуржцам запомнился случай с пенсионеркой Надеждой Безродновой. Льдина рухнула на женщину со здания мэрии. Пострадавшая получила травму лица и груди. Сначала администрация не извинилась перед бабушкой — в мэрии пять дней изучали видео с камер. Потом чиновники поверили Надежде Безродновой и решили искупить свою вину путевкой в санаторий «Бодрость» на Эльмаше.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, крыша, лед, снег, прокуратура Свердловской области, Екатеринбург
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