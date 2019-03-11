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Голландский проект ЦПКиО доработают жители Екатеринбурга

18:21, 11 Март 2019
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Фото: проектная документация
Александр Высокинский объявил второй этап общественных слушаний.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил второй этап общественных обсуждений ЦПКиО. На них представят доработанный проект русско-голландскго архитектурного бюро SVESMI. Участников разделят по десяти направлениям развития парка и проведут десять круглых столов: бренд, экономика, спорт, отдых, сезоны, транспорт, дети, природа, концессии и культура. Каждая группа за два часа должна представить финальное наполнение парка, сообщили в пресс-службе мэрии.

Встреча пройдет 16 марта с 10:00 в Ельцин Центре. Чтобы стать участником, нужно до 14 марта отправить заявку на почту dialog@ekadm.ru. В письме нужно указать имя, профессию, рабочую группу, в которой хотите поработать и номер телефона.

Для дальнейшего развития ЦПКиО придумали три концепции: первую представило управление культуры, вторую — дирекция парка, а третью — бизнес (Clever Park заказал проект голландским архитекторам). На первом этапе, 16 февраля, горожане отдали предпочтение проекту SVESMI.

На входе в ЦПКиО планируют сделать овальную площадь и аллею из 200 яблонь. Авторы концепции хотят проработать историческую тему регулярного партерного парка, реконструировать павильон бывшего кинотеатра, разбить многофункциональный луг и разработать «эко-набережную». Подробнее о проекте читайте здесь.

Снег в розовом цвете
Зачем мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пугал чиновников, отвечающих за уборку снега.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, ЦПКиО, Свердловская область , парк, Общественные слушания
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