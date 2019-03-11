Назревает бунт: свердловские мусорные митинги повторятся на 70%
15:12, 11 Март 2019
Свердловскую область назвали территорией, где возможны протесты против новой системы.
Свердловская область вошла в рейтинг городов с высоким индексом «мусорной напряженности». Средний Урал расположился на второй строчке. Вероятность возникновения мусорных протестов в регионе эксперты РАНХиГС и группы Wasteconsulting оценили в 70%. Выше только Санкт-Петербург. Последний митинг против мусорной реформы прошел в Екатеринбурге 4 марта. Коммунисты собрали на акцию тысячу человек. В некоторых городах региона согласовать митинги не удалось. Лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев назвал попытку помешать протестам «политическим заказом».
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В Свердловской области работают три мусорных оператора -"Рифей», «Спецавтобаза» и «Экосервис»: они забирают с населения 145, 147 и 120 рублей соответственно. Такие цены установили после поручения губернатора Евгения Куйвашева снизить тарифы. Ранее стоимость вывоза мусора была на пару копеек выше.
Мусорная реформа, которая началась с 1 января, должна улучшить экологическую обстановку. В тариф на вывоз ТКО заложена инвестиционная составляющая: процент, который направят на строительство мусороперерабатывающих заводов. Из чего состоит тариф и почему он такой, читайте здесь. Свердловчане активно протестуют против мусорной реформы.
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