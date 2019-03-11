Назревает бунт: свердловские мусорные митинги повторятся на 70%

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Лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев назвал попытку помешать протестам

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Свердловская область вошла в рейтинг городов с высоким индексоммусорной напряженности». Средний Урал расположился на второй строчке. Вероятность возникновения мусорных протестов в регионе эксперты РАНХиГС и группы Wasteconsulting оценили в 70%. Выше только Санкт-Петербург. Последний митинг против мусорной реформы прошел в Екатеринбурге 4 марта. Коммунисты собрали на акцию тысячу человек. В некоторых городах региона согласовать митинги не удалось.