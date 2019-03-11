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Кредитный рейтинг Свердловской области назвали «позитивным»

12:25, 11 Март 2019
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Фото: pixabay
Минфин делает ставку на ценные бумаги.

Аналитическое кредитное агентство изменило рейтинг Свердловской области со «стабильного» на «позитивный». На оценку экспертов повлиял профицит 2018 года, который позволил региону сохранить параметры долговой нагрузки. Также на позицию в рейтинге повлиял рост доходов бюджета. Кредитные рейтинги региона и его облигаций остался на уровне А (RU), — сообщили в департаменте информполитики региона.

«Государственные ценные бумаги являются одним из источников финансирования дефицита областного бюджета. И мы планируем в ближайшие годы продолжить практику привлечения заемных средств путем выпуска государственных облигаций Свердловской области», — сообщила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Сейчас на рынке ценных бумаг находятся государственные облигации региона трех выпусков на общую сумму 20 миллиардов рублей. Ставка купона по ним составляет 8,47% годовых.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, минфин, кредит, рейтинг, Свердловская область , Екатеринбург
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