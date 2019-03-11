Юристы заплатят свердловчанке 56 тысяч рублей за плохую работу

Свердловчанка отсудила у юристов 55,8 тысячи рублей за плохую работу. Женщина обратилась в организацию «Ваш партнер», которая должна была помочь в разбирательствах с приставами. Юристы компании составили доверенность, по которой они представляли интересы клиентки в суде. Но суд вернул доверенность и потребовал переоформить ее по правилам ГПК РФ. Компания не устранила недостатки, но вновь подала иск, который уже успели вернуть обратно. Суд опять не рассмотрел заявление из-за неправильно оформленной доверенности.

Клиентка фирмы «Ваш партнер» отменила доверенность и потребовала вернуть ей деньги за услугу. Юристы вернули женщине только часть средств, и она обратилась с иском в суд, который заставил компанию выплатить свердловчанке 55,8 тысячи рублей. «Ваш партнер» подал встречный иск, но его не рассмотрели, сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда.

Ответчик не согласился с решением первой инстанции и обжаловал его. Свердловский областной суд посчитал вердикт коллег правомерным и оставил его без изменений.