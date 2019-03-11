Юмашевы раскрыли тайну появления Ельцин Центра

Юмашев также рассказал «Медузе» о финансовых трудностях, которые испытывает Ельцин Центр сегодня. Государство субсидировало на создание площадки пять миллиардов рублей. Сейчас власти дают всего 140 миллионов рублей в год, и этого не хватает. «Хожу по старым знакомым. Приходится просить, убеждать», — говорит Валентин Юмашев.

Ельцин Центр открыли 25 ноября 2015 года. Место директора «Фонда Ельцина» занимает Татьяна Юмашева. Сегодня Ельцин Центр считается одной из главных площадок Екатеринбурга.