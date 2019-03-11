Юмашевы раскрыли тайну появления Ельцин Центра
«Машина притормозила перед зданием Уральской консерватории. „Ну что, может, здесь построить?“ — спросил Россель, показав на маленький дворик перед консерваторией. Юмашевы в ужасе отказались. Через некоторое время кортеж подъехал к Храму на Крови. „Вот смотрите — здесь есть газончик, скверик, давайте вместо него“, — предложил Россель. Юмашевы снова не согласились», — говорится в материале издания «Медуза», посвященном сегодняшней и вчерашней жизни «семьи» Ельцина.
Юмашев также рассказал «Медузе» о финансовых трудностях, которые испытывает Ельцин Центр сегодня. Государство субсидировало на создание площадки пять миллиардов рублей. Сейчас власти дают всего 140 миллионов рублей в год, и этого не хватает. «Хожу по старым знакомым. Приходится просить, убеждать», — говорит Валентин Юмашев.
Ельцин Центр открыли 25 ноября 2015 года. Место директора «Фонда Ельцина» занимает Татьяна Юмашева. Сегодня Ельцин Центр считается одной из главных площадок Екатеринбурга.