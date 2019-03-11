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Юмашевы раскрыли тайну появления Ельцин Центра

18:50, 11 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель предлагал поставить будущую достопримечательность возле Храма-на-Крови.
Ельцин Центр могли построить возле Храма-на-Крови или рядом с Уральской консерваторией. Согласно воспоминаниям Татьяны и Валентина Юмашевых (дочери и зятя Бориса Ельцина), такие предложения высказывал экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Летом 2009 года они вместе объезжали Екатеринбург, чтобы найти место для Ельцин Центра.

«Машина притормозила перед зданием Уральской консерватории. Ну что, может, здесь построить?“ — спросил Россель, показав на маленький дворик перед консерваторией. Юмашевы в ужасе отказались. Через некоторое время кортеж подъехал к Храму на Крови. Вот смотрите — здесь есть газончик, скверик, давайте вместо него“, — предложил Россель. Юмашевы снова не согласились», — говорится в материале издания «Медуза», посвященном сегодняшней и вчерашней жизни «семьи» Ельцина.

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В тексте рассказывается о том, как создавался Ельцин Центр. По словам Татьяны Юмашевой, екатеринбуржцы его приняли. «„Ельцин-центр» стал своеобразной смесью «Стрелки», «Парка Культуры», ВДНХ и «Гаража» — все в одном флаконе», — считает Валентин Юмашев, экс-руководитель Администрации президента Ельцина и действующий советник президента Путина.

Юмашев также рассказал «Медузе» о финансовых трудностях, которые испытывает Ельцин Центр сегодня. Государство субсидировало на создание площадки пять миллиардов рублей. Сейчас власти дают всего 140 миллионов рублей в год, и этого не хватает. «Хожу по старым знакомым. Приходится просить, убеждать», — говорит Валентин Юмашев.

Ельцин Центр открыли 25 ноября 2015 года. Место директора «Фонда Ельцина» занимает Татьяна Юмашева. Сегодня Ельцин Центр считается одной из главных площадок Екатеринбурга.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Ельцин Центр, Екатеринбург
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